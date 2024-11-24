وزارة خارجية العدو تعلن العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي “تسفي كوغان” الذي اختفت آثاره في الإمارات/ فيديو

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا، صباح اليوم الأحد، العثور على جثة مبعوث حباد “تسفي كوغان” في الإمارات، بعد أن الإعلان عن أنه مفقود، مشيراً إلى أنه قُتل في في عملية فدائية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت العثور على جثة شخص في الإمارات يُشتبه أنه الحاخام الإسرائيلي المفقود.

وقد عثرت الأجهزة الأمنية الإماراتية على الضابط في جيش الاحتلال “تسفي كوغان” مقتولا.

ومن جانبه، قال وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان: “قُتل الحاخام الراحل تسفي كوچان، وهو مبعوث حباد الذي عمل على نشر اليهودية وحب إسرائيل، بوحشية في الإمارات، أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، العثور على جثمان مبعوث حاباد إلى الإمارات، الحاخام تسفي كوغان، المفقود منذ الخميس الماضي،

وقد جاء في الإعلان أن “البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة. كما تم تحديث عائلته في إسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مقتل :” تسفي كوجين هو حادث إرهابي إجرامي ومعاد للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى العدالة”.

واضافت: يشتبه في أن كوجين قد تم اختطافه من قبل خلية أوزبكية تعمل في خدمة إيران. وتمكنت الفرقة منذ ذلك الحين من الفرار إلى تركيا.

ولم يحضر كوجين، الذي كان في عداد المفقودين ليلة الخميس، لحضور الاجتماعات المقررة خلال النهار. وبعد عدم اتصاله، اتصلت زوجته بضابط أمن منزل حاباد. واتصلت منظمة “بيت حباد” كبات بالسلطات في الإمارات وتم تحويل الحادثة إلى السلطات في إسرائيل لتحديثها.

بيان للخارجية الإماراتية بشأن الحاخام المختفي

اما وزارة الخارجية الإماراتية الكذابة والمزورة فقد قالت، اليوم الأحد، أنها تتابع “عن كثب” قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية “زفي كوغان”!!!!

وقال ماجد المنصوري، مدير إدارة رعايا الأجانب، إن الوزارة على تواصل مع أسرة كوغان، و”تقدم كافة أشكال الدعم اللازمة لها”.

أضاف أن الوزارة “تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مالدوفا في أبوظبي في هذا الصدد“.

وأكد المنصوري أن وزارة الداخلية تقوم بـ “جهود حثيثة ومتواصلة” في البحث عنه، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة في الدولة تقوم بعمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ، كما دعا الجمهور إلى “استقاء المعلومات من المصادر الرسمية”.

بيان للداخلية الإماراتية بشأن اختفاء هذا الحاخام

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية الكذابة ايضا قد أعلنت امس السبت، ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى “زفي كوغان”، يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية “، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع”.