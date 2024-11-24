الإعلام الحربي في “حزب الله” ينشر، اليوم الاحد، صورة أرفقها بعبارة كُتبت بالعربية والعبرية: “بيروت يقابلها تل أبيب”

نشر نشر الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الاحد، صورة أرفقها بعبارة كتبت بالعربية والعبرية: “بيروت يقابلها تل أبيب”.

وكان قد صعد حزب الله هجماته اليوم مستهدفاً تل أبيب رداً على الاستهدافات المتكررة للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي بيان يحمل الرقم 40 اليوم أشار الى أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية: ” استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية”.

وأعلن حزب الله، اليوم، أنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في المنارة وكريات شمونة.

وقد أصدر الحزب بيانا جاء فيه: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية”.

وفي البيان (13): “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية”.

وجاء في البيان (14): “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية”.

من جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دبابة إسرائيلية متمركزة في ضهور البياضة تقوم بقصف البياضة وبيوت السياد والمنصوري، وبتمشيط سهل المنصوري جنوب لبنان.

وتدور اشتباكات في ضهور البياضة للجهة الجنوبية بين حزب الله وقوة اسرائيلية تحاول التوغل والتقدم نحو الطريق العام لبلدة البياضة للالتفاف على البلدة، كونها منطقة استراتيجية تكشف سهلي صور والناقورة.

وبحسب الوكالة فان “حزب الله وجه نيران رشاشاته وقذائفه الصاروخية باتجاه القوة الاسرائيلية محقق إصابات، الامر الذي دفع بالعدو إلى قصف محيط البياضة والمنصوري وبيوت السياد”.

ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد إطلاق نحو 150 صاروخا من لبنان منذ صباح اليوم الاحد على مناطق واسعة داخل إسرائيل.