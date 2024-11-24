اجواء باردة مصحوبة بمنخفض جوي وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم الاحد وغداً

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة مصحوبة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبياً في ساعات النهار وغائما جزئيًا الى غائم أحيانا، وتهطل باذن الله مع ساعات الظهيرة الأمطار في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل يزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة وينحصر هطول الأمطار ليشمل فقط المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون تكون الرياح غربية الى شمالية غربية تنشط مع ساعات الظهيرة يرافقها هبات قوية احيانا قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز (60 كم/ساعة) مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية وعلى الطرق الخارجية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق، والسائقين من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.

كما ودعت المواطنين، الابتعاد عن مجاري السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير مع الرياح النشطة، وإرتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله تعالى زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تثير الغبار احيانا فيمناطق البادية والصحراوية.

ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيا ، وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

اما الأربعاء، فترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها اقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، و دافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 15 – 5, وفي مناطق البادية 18 – 6, وفي مناطق السهول 17 – 8, وفي الأغوار الشمالية 22 – 13, وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.