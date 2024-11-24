إيضاح.. وزارة المياه تعلن وقف ضخ المياه للمناطق التالية في محافظتي عمان والزرقاء الأسبوع القادم

24 نوفمبر، 2024

عمان 24 تشرين الثاني (بترا) – أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي “ديواكو” إيقاف ضخ مياه الديسي الأسبوع المقبل اعتبارا من 2 لغاية 5 كانون الأول المقبل، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.
وقالت في بيان، اليوم الأحد، إن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع الديسي، يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين، مبينة أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة والزرقاء.
ودعت الوزارة وشركة مياهنا، المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.

محافظة العاصمة 

وبينت أن المناطق التي ستتأثر في العاصمة هي “الرابية، أم أذينة، المدينة الرياضية، عرجان، طبربور “حي الشهيد الشمالي والجنوبي والقرطوعية”، تلاع العلي، جبل عمان، اللويبدة، جبل القصور، جبل الحسين، قرية خالد، أبو صياح، المغيرات، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، والشميساني”.
وتشمل المناطق أيضا “البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، شفا بدران، ياجوز، أجزاء من أبو نصير، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة وحي الريان، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيلة، خلدا وحي البشائر، بعض أجزاء من صويلح، الروابي، دير غبار، الصويفية والدوار الخامس، ضاحية الإمام الغزالي والفردوس”.
وتشمل أيضا “مرج الحمام، الياسمين، البنيات، المقابلين، الأشرفية، لواء ناعور، القويسمة، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، الرجم الشامي، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق، الزهور، اليادودة وجاوا، الحاتمية، اللبن، الطنيب، اسكان الرحمانية، النقيرة، البويضة، أم بطمة، ضاحية الحاج حسن وأجزاء من لواء الجيزة”.

محافظة الزرقاء

وفي محافظة الزرقاء قالت الوزارة أن المناطق التي ستتأثر بإيقاف الضخ هي “إسكان الأمير هاشم، التطوير، النقب، إسكان المعلمين، حي ابو غليون، الفاخورة إضاف إلى جزء من حي الحسين والجندي”.

24 نوفمبر، 2024

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