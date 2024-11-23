74 شهيداً ومصاباً في غارات للعدو على وسط بيروت والضاحية، بحجة استهداف مسؤول العمليات في حزب الله/ فيديو

هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم السبت، إثر عدوان إسرائيلي مكثف بالصواريخ دمر مبنى سكنيا مكونا من 8 طوابق، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلا، و63 مصابا.

وقالت الوكالة “إن بيروت استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران العدو الإسرائيلي بـ5 صواريخ مبنى سكنيا، مؤلفا من 8 طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، وسط العاصمة ، كما أدى العدوان إلى تضرر عدد كبير من المباني المحيطة”.

وبينما ذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون في البسطة، قال الدفاع المدني اللبناني إن “11 شهيدا و23 مصابا سقطوا في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت”.

وقال شهود عيان إن الانفجارات العنيفة الناجمة عن الهجمات هزت المدينة بالكامل، في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم السبت (الثانية بتوقيت غرينتش). ووقع دمار واسع ومازالت جهود الإنقاذ جارية.

وقال مصدران أمنيان إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت في الهجوم، وأعقب ذلك سماع أبواق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الانفجار.

وقد أظهر مقطع بثته قناة الجديد اللبنانية مبنى واحدا على الأقل منهارا وعددا من المباني الأخرى تعرضت لأضرار جسيمة.

وفي وقت لاحق اليوم نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المستهدف في غارة منطقة البسطة وسط بيروت هو محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله.

وهذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة وسط بيروت. وأسفر هجوم جوي إسرائيلي الأحد الماضي على حي رأس النبع عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي المعادي شن 4 غارات الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت الغبيري والشياح وبئر العبد واستهدفت مباني سكنية ودمرتها.

وضربت إحدى الغارات مولدات كهربائية في شارع المصبغة في الشياح، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. وناشد الأهالي الدفاع المدني إخماد النيران المشتعلة بعد احتراق خزانات المازوت .

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لحظة شن طيران الاحتلال غارة عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية pic.twitter.com/6o007wdg8Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2024