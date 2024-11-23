شهاب الدين “اقبح” من أخيه.. مستشار الأمن القومي لترامب يهدد المحكمة الجنائية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

واشنطن – هدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة الجنائية الدولية “بردّ قوي” بعد أن أصدرت رسميا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة.

وكتب النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو داعم صريح للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها مصداقية”، على الرغم من أن المحكمة معترف بها من 124 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف والتز أن “ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية تم دحضها من قبل الحكومة الأمريكية“، في إشارة إلى تقييم إدارة جو بايدن الذي تم رفضه على نطاق واسع بأن سلوك إسرائيل في غزة كان قانونيا.

وكتب والتز: “لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية”، متعهداً بأن تتخذ إدارة ترامب إجراءات ضد “التحيز المعادي للسامية” المزعوم في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة”.

وقال محللون إن رد والتز على مذكرات الاعتقال أعطى لمحة عن النهج العدائي الذي تنوي إدارة ترامب القادمة والكونغرس الجمهوري اتباعه تجاه الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، والتي ارتُكب العديد منها باستخدام أسلحة أمريكية، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم المسؤول: “من المعقول أن نتوقع أنه بمجرد وصول ترامب، فإنه سوف يستهدف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بطرق تلحق ضررا عميقا بالنظام المتعدد الأطراف”.

وأضاف بارسي “من المهم أن نتذكر أن بايدن فعل الشيء نفسه”.