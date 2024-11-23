بدأ بقصيدة لمحمود درويش.. مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته 45 بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة

القاهرة – اختتمت مساء أمس الجمعة، في دار الأوبرا المصرية، فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، في دورته 45، بحضور وزير الثقافة المصري أحمد هنو، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، اللذان وزعا الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان.

وقد بدأ الحفل، الذي حضره نجوم سينمائيون مصريون وعرب، بعرض قصيدة “على هذه الأرض ما يستحق الحياة” للراحل محمود درويش، واستعراض فلكلوري لفرقة وطن للفنون الشعبية الفلسطينية، في دلالة على تضامن المهرجان مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكد عليه الفنان حسين فهمي.

وتوزعت جوائز المهرجان بين الأفلام والنجوم العرب والعالميون، ونال الفيلم الروماني “العام الجديد الذي لم يأت بعد”، “جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم”، و”جائزة الهرم الفضي”، للفيلم الروسي “طوابع بريد”، أما “جائزة الهرم البرونزي”، فذهبت للفيلم البرازيلي “مالو”، فيما نال الثنائي كيسي كوفمان وأليساندرو كاسيجولي، “جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو” عن الفيلم الإيطالي “ريا”.

وذهبت “جائزة أفضل ممثل”، مناصفة بين الفنان ليي كانج شنج عن دوره في الفيلم الأميركي “قصر الشمس الزرقاء” للمخرج كونستانس تسانغ، والفنان ماكسيم ستويانوف عن دوره في الفيلم الروسي “طوابع بريد” للمخرج ناتاليا نزاروفا.

وذهبت “جائزة أفضل ممثلة” مناصفة، بين الفنانة ألينا خويفانوفا، عن دورها في الفيلم الروسي “طوابع بريد” إخراج ناتاليا نزاروفا، والفنانة يارا دي نوفايس عن دورها في الفيلم البرازيلي “مالو” إخراج بيدرو فريري.

وتقاسم المخرج التركي نجمي سنجاك عن فيلمه “آيشا”، والمخرجة المصرية نهى عادل عن فيلمها “دخل الربيع يضحك”، “جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني على صعيد الإخراج”، كما حصد الفيلم ذاته جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسي).

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصدت كل من: كارول منصور، ومنى خالدي، “جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي”، عن فيلم “حالة عشق”.

ومنحت “جائزة صلاح أبو سيف” للمخرجة نهى عادل عن فيلم “دخل الربيع يضحك”، وذهبت “جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو”، لكل من: لؤي خريش وفيصل شعيب عن فيلم “أرزة” للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب، فيما حصد محمد خوي “جائزة أفضل ممثل” عن فيلم “المرجا الزرقا” للمخرج داوود أولاد السيد، وحصلت دايموند عبود على “جائزة أفضل ممثلة” عن فيلم “أرزة”، وحصلت الفنانة رحاب عنان عن تنويه خاص عن فيلم “دخل الربيع يضحك”.

ونال جوائز “مسابقة الفيلم الفلسطيني”، التي يقدمها إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني، كل من: الجائزة الأولى فيلم “أحلام كيلو متر مربع” للمخرج قسام صبيح، والجائزة الثانية ذهبت لفيلم “حالة عشق” إخراج كارول منصور ومنى خالدي، والجائزة الثالثة لفيلم “أحلام عابرة” للمخرج رشيد مشهراوي، كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من الدكتور غسان أبو ستة الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة بغزة، وللمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ولفيلم “سن الغزال” للمخرج سيف حمّاش.