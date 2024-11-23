أجواء مشمسة ولطيفة في اغلب المناطق اليوم السبت، وامطار وانخفاض ملموس على الحرارة الأحد والاثنين

23 نوفمبر، 2024

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- يكون الطقس اليوم السبت مشمسا مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردا نسبياً في ساعات النهار وغائما جزئيا الى غائم أحيانا، واعتبارًا من بعد الظهر تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة من المطر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة ، تمتد في ساعات المساء لتتركز فرص الهطول على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض المناطق الى (60 كم/ساعة)، مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية.
ويطرأ يوم الاثنين، إنخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، مع أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتبقى الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز حاجز ال(60 كم/ساعة)، تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية والصحراوية.
ويكون الطقس يوم الثلاثاء باردًا بوجه عام وغائما جزئيا ، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول بعض الزخات الخفيفة في اقصى شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 17 – 8, وفي مناطق البادية 23 – 10, وفي مناطق السهول 22 – 12, وفي الأغوار الشمالية 27 – 16, وفي الأغوار الجنوبية 29 – 18، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

23 نوفمبر، 2024

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