أبو عبيدة: مقتل أسيرة في غزة والخطر يهدد حياة أخرى، والمجرم نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، مساء اليوم السبت، مقتل إحدى أسيرات العدو الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة.

ونشرت القسام صورة علقت عليها: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي”.

وأوضح أبو عبيدة أنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي، مبيناً أنه لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لحماس إن “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم”.

وتابع “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم”.

وأضاف “على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسرين”.

ولاحقا لبيان أبو عبيدة بالخصوص، نشرت كتائب القسام صورة لجثة الأسيرة الإسرائيلية القتيلة مرفقة بعبارة: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي”.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يفحص المعلومات بشأن مقطع نشرته حركة حماس “يُظهر مقتل مختطفة”، موضحا أنه لا يمكنه نفي أو تأكيد صحته حتى اللحظة.