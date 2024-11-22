بعد مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت.. البرادعي يطالب الدول العربية بتناسي الخلافات وتوحيد الصفوف والمواقف

علق نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت.

وقال البرادعي؛ إنه “لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية هناك تعاطف غير مسبوق فى كل أنحاء العالم، شعبيا وسياسيا وقانونيا مع حقوق الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية”.

وتابع: “ليس بيدي سوى أن أطلب من الحكومات العربية، باسم الإنسانية وباسم الشعوب العربية، أن تتناسوا خلافاتكم وأن تتقدموا الصفوف مجتمعين، وأن تستخدموا ما لديكم من نفوذ، وهو ليس قليل، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وأضاف عبر “إكس”: “هذه فرصة قد لا تتكرر، ولن تطول، وقبل أن يتم تنفيذ المخطط الجاري لتصفية القضية.. اللهم قد بلغت”.