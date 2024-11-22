بايدن يواصل سقوطه الأخلاقي، ويصف مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت بـ “المشينة”

22 نوفمبر، 2024

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، امس الخميس، إن مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية القادة الإسرائيليين “مشينة”. مضيفا في بيان أن “لا مساواة بين إسرائيل وحماس”.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت.

وكرر بايدن التزام واشنطن بالوقوف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها.

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”.

وقال المتحدث “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.

ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

وأضاف المتحدث أن واشنطن “تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل”.

22 نوفمبر، 2024

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