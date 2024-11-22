المقاومة تواصل عملياتها.. كتائب القسام تقنص 4 جنود وتستهدف دبابة “ميركافا” وجرافة بمدينة رفح

قطاع غزة – تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تنفيذ عملياتها العسكري ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، فيما أكدت الفصائل، اليوم الجمعة، عن تنفيذها عدد من العمليات الناجحة.

وقالت كتائب القسام إنها نفذت عملية مركبة ضد جنود وآليات جيش الاحتلال قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت القسام بتصريحٍ صحفي تفاصيل العملية، حيث قالت إن مجاهدوها رصدوا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وقنصوا 4 منهم ببندقية “الغول” القسامية وأكدوا مقتل جنديين.

وأضافت القسام إن فور وصول دبابة “ميركافاه” صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة “الياسين 105” واشتعلت النيران فيها، وبعد ذلك رصد المقاومن تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة “الياسين 105” فيما شوهد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط في لواء ناحال بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب القطاع نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود وآليات جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أكدت كتائب المجاهدين قصفها بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس مقراً للقيادة والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” برشقة صاروخية.

وبدورها قالت كتائب شهداء الأقصى، إنها قصفت برشقة صاروخية من نوع”107″ مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.