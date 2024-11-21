حزب الله يصرع باحثاً صهيونياً في “علوم الآثار” وتشجيع الاستيطان باستهداف مبنى في جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مقتل باحث إسرائيلي متخصص في علوم الآثار باستهداف مبنى جنوبي لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن زئيف إرليخ، البالغ من العمر 71 عاما، وهو باحث متخصص في علوم الآثار قد قُتل في استهداف مبنى جنوبي لبنان.

وأكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء “غولاني” بالجيش الإسرائيلي وذلك بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان برفقة قوات الجيش.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن زئيف إرليخ، قُتل أثناء تواجده برفقة قوة من لواء “غولاني” داخل قلعة “شمع” الواقعة جنوبي لبنان، حيث قُتل بجانب جندي إسرائيلي آخر وإصابة جندي بجروح خطيرة.

ولفتت الوسائل الإعلامية إلى أن زئيف إرليخ، الباحث الإسرائيلي في علوم الآثار التوراتية الذي قتل في جنوبي لبنان، هو رائد احتياط في الجيش الإسرائيلي، وأحد مؤسسي مستوطنة “عوفرا” الواقعة بالضفة الغربية.