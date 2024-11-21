استعداد.. كتلة هوائية باردة جداً من أصول سيبيرية ومحمّلة بالمطر تصل المملكة مساء يوم الأحد المقبل

من المتوقع ان تندفع كتلة هوائية باردة جداً من أصول سيبيرية الى المنطقة الأسبوع القادم، وتمكث فوق المنطقة عِدّة أيام على شكل موجة برد قوية.

ويُتوقع أن يبدأ تأثير هذه الموجة الباردة على المملكة، بحسب آخر المؤشرات في مركز طقس العرب، اعتباراً من ساعات مساء يوم الأحد المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد في مناطق واسعة من المملكة وخاصة مع تقدم الوقت من ليلة الأحد/ الاثنين مع نشاط في الرياح التي من شأنها أن تزيد من الإحساس بالبرودة.

وسيسبق ذلك نهار يوم الأحد فرصة لهطول بعض الزخات المطرية السريعة في مُقدمة هذه الموجة الباردة، و تشمل فرص الهطول مناطق عِدّة إلا أن طابع هذه الهطولات المطرية سيكون سريعاً وخفيفا إلى مُتوسط الشدة.

كما يُتوقع أن يتعمق تأثير هذه الموجة السيبيرية الباردة مع ساعات الليل من يوم الاثنين 25/11/2024 وفجر وصباح يوم الثلاثاء 26/11/2024، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتتحول الأجواء لتُصبح شديدة البرودة في مناطق مُختلفة من المملكة لتكون مُقتبسة من عمق الشتاء. كما ويُتوقع أن تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في مناطق السهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، مع إحتمالية مُرتفعة لتشكل الصقيع في أجزاء مختلفة من المملكة.

وبوصول موجة البرد السيبيرية في هذا الوقت من العام في شهر نوفمبر، فإنها تعتبر الأبكر منذ سنوات عديدة، إذ تُشير السجلات المناخية بأن أبكر موجات البرد هي التي اثرت على المملكة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر، كانت في العام 2016 وبوتيرة أقل بكثير مما هو مُتوقع خلال الأسبوع القادم، بالإضافة إلى شهر تشرين ثاني/نوفمبر للأعوام 2011 و 2004 و 2001.