استشهد الشاب جهاد القاطوني، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات العدو خلال اشتباكات في مخيم العين غرب نابلس

استشهد الشاب جهاد رأفت قاطوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب القاطوني بجروح حرجة، استشهد إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من شمالي شارع بيكر .

وفي التفاصيل، استشهد الشاب جهاد القاطوني، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام وعدوان عسكري على مدينة نابلس ومخيم العين للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر أن الشاب جهاد القاطوني، من مخيم عين بيت الماء للاجئين، قد استشهد برصاص قوات الاحتلال، بعد اشتباكات شهدها المخيم خلال اقتحام المنطقة الغربية المحيطة بشارع السكة ومخيم العين في نابلس.

وأصيب الشاب القاطوني برصاصة في منطقة الصدر، ونقل لمستشفى رفيديا الحكومي غربي نابلس، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بجراحه.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات وقوات الاحتلال، خلال انسحابها، على الأطراف الشرقية لمدينة نابلس، قرب المدخل الشمالي لمخيم بلاطة.

وقالت سرايا القدس – كتيبة نابلس في بيان مقتضب: “تمكن مقاتلونا برفقة مقاتلي شعبنا من التصدي لقوات العدو في محاور القتال بمخيم العين وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص”.

وداهمت قوات الاحتلال في وقت سابق من فجر اليوم، مخيم العين وشارع السكة الملاصق للمخيم، واعتقلت الشاب محمد أحمد ماجد جاموس، عقب اقتحام عمارة “برج حيفا”، ودرويش مشارقة من مخيم العين.

وطالت الاعتقالات الشاب محمد زواتية، من داخل بلدة زواتا غربي مدينة نابلس، والشاب محمد سمير حموضة من “شارع بيكر” في المدينة.