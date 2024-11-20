«فيتو» أميركي يعطل مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو الى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة

20 نوفمبر، 2024

واشنطن:  عطلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً دعما لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».

وقال المندوب الأميركي في مجلس الأمن إن بلاده لن تؤيد وقفاً غير مشروط لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لحل دبلوماسي لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين في غزة.

وأعلن مسؤول أميركي كبيرفي وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى صحافيين قبيل التصويت المحتمل اليوم، أن بعض أعضاء المجلس كانوا أكثر اهتماماً بفعل ما من شأنه دفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض بدلاً من التوصل إلى تسوية بشأن القرار، متهماً روسيا والصين بتشجيع هؤلاء الأعضاء.

وتطالب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي أعده الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».

20 نوفمبر، 2024

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