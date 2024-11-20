جيش العدو يعلن، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة آخر قتالي بجروح خطيرة في معركة بشمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة بشمالي غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الرائد احتياط روي ساسون (21 عاما)، وهو عسكري في كتيبة نحشون (90) بلواء كفير، قُتل في معركة شمال قطاع غزة، وأضاف أنه في الحادثة ذاتها أصيب ضابط قتالي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير، بجروح خطيرة.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 800 عسكري منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 377 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

فيما أصيب 5 آلاف و381 عسكريا، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.

يأتي ذلك رغم مواصلة الجيش لليوم الـ47 اجتياح محافظة شمال غزة وقتل أكثر من 2000 فلسطيني، مع فرض حصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وفي تطورات ميدانية أخرى أعلنت كتائب القسام استهدافها لقوات جيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ “107” قصيرة المدى.

كما بثت كتائب القسام صورا لاستهدافها دبابة ميركافا بعبوة “شواظ” في شارع دواس بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع جنود جيش الاحتلال المتوغلين عند دوار الجنزير قرب مسجد “سليم أبو مسلم” وسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.