“القسام” تبث، اليوم الاربعاء، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات العدو وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة/ شاهدوا

20 نوفمبر، 2024

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاربعاء، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويظهر مقاتلو القسام وهم يوجهون ضربات لآليات الاحتلال المتنوعة، وقواته المتوغلة في أحياء المدينة، بالأسلحة المضادة للدروع، ورصاص الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقد أوقع مقاتلو القسام قوة راجلة للاحتلال في كمين، حين أمطروها بوابل من الرصاص، ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر، فيما ضربوا قوة آخرى قوامها 12 جنديا بقذيفة مضادة للدروع كانت تتحصن في أحد المنازل.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة من القطاع، خصوصا في جباليا وبيت لاهيا اللتان تشهدان عدوانا وحشيا وإبادة جماعية غير مسبوقة من ما يزيد عن 50 يوما.

20 نوفمبر، 2024

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