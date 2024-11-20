القائمة الكاملة بأسماء كبار ضباط الامن العام الذين قرر مجلس الوزراء اليوم احالتهم الى التقاعد

عمان – قرر مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، احالة عدد من كبار الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد.

وتاليا أسماء هؤلاء الضباط ممن أحيلوا إلى التقاعد:

عميد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز

عميد فراس فيصل عبد الله

عميد محمد احمد عبد العزيز

عميد علي سالم ساري

عميد مجدي شاهر مفلح

عميد نائل شفيق مصطفى

عميد امين جميل محمد

عميد ركن علاء صلاح عبد الرحيم

عميد جلال عاطف عبد الكريم

عميد منير محمود محمد

عميد صالح احمد عساف

عميد إبراهيم محمد حسين

عقيد سامي ضيف الله مطلق

عقيد فادي سليمان هلال

عقيد رفعت نايل توفيق

عقيد خليل حسين العبد

عقيد احمد عبد الرحمن سليمان

عقيد راغد معن سالم

عقيد وصفي حسين علي

عقيد محمد عبد الكريم حرب

عقيد محمد ياسر نايف

عقيد حمزة علي عبد الكريم

عقيد حسن علي خيران

عقيد طلال إسماعيل حسين

عقيد خالد سالم عفاش

عقيد فادي فتحي ابراهيم