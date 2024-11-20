ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف، اليوم الاربعاء، أبنية سكنية بمدينة تدمر

20 نوفمبر، 2024

حمص- سانا

ارتقى 36 شهيداً وجُرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنيةً سكنيةً في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأدى أيضاً إلى أضرارٍ مادية كبيرة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان أدى إلى ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة”.

20 نوفمبر، 2024

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