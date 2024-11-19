هجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء، على قاعدة لجيش الاحتلال الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا

19 نوفمبر، 2024

سبوتنيك عربي

تعرضت القاعدة اللاشرعية التي أنشأها الجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في سوريا لهجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” بأن انفجارا ضخما هز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور الشرقي، ناتج عن هجوم برشقة صاروخية استهدف القاعدة.

وأكد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش الأمريكي حاولت التصدي للصواريخ المهاجمة، إلا أن أعمدة الدخان التي تتصاعد من القاعدة، والتي أمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، تؤكد فشل الدفاعات الأمريكية في مهمتها.

وتابع المراسل: “فور سماع الانفجارات داخل الحقل، بدأ استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة، وقام بفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل”.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات “التحالف الدولي” المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية – الأردنية – العراقية، مروراً بقواعد حقل “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

19 نوفمبر، 2024

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