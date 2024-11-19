طقس بارد اليوم الثلاثاء وغدًا وسط هطول مطري شمالي المملكة، والأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، مائلًا للبرودة وغائما جزئيًا الى غائم احياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وهطول حبات البرد خصوصا في شمال المملكة.

ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تمتد الهطولات تدريجيا الى اجزاء من المناطق الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، داعية المواطنين الى الابتعاد عن مناطق جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، مائلًا للبرودة وغائما جزئيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع يوم الخميس، درجات الحرارة قليلا، ليكون الطقس الخميس والجمعة لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 8، وفي مرتفعات الشراة 13 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 11, وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الأغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 17، وفي البحر الميت 25 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.