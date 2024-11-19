جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي من لواء جولاني في المعارك الدائرة جنوبي لبنان

19 نوفمبر، 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن مقتل جندي من لواء جولاني خلال معركة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن القتيل يحمل رتبة رقيب احتياط ويدعى عمر موشيه جيلدور (30 ​​سنة) من القدس.

وذكر أنه مقاتل في “الهبتام 5111” التابع للواء جولاني.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن 3 جنود أصيبوا آخرين بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 799.

هذا، وفي الوقت الذي تعمل كل الأطراف على تسوية بين لبنان وإسرائيل مع وصول الموفد الأمريكي إلى بيروت، فقد واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة على لبنان فيما جدد حزب الله استهداف وسط وشمال إسرائيل.

المصدر: RT

19 نوفمبر، 2024

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