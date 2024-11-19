جنود العدو يطلقون النار على شاب عند حاجز مخيم شعفاط، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو

19 نوفمبر، 2024

القدس – أطلق جنود الاحتلال ، اليوم الثلاثاء، النار باتجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس..

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي “انه تم إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن”.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص باتجاه أحد الشبان خلال سيره عند حاجز مخيم شعفاط في القدس، وبعد وقوعه أرضا وعدم قدرته على التحرك أحاطه جنود الاحتلال ووجهوا أسلحتهم عليه.

وقد اغلقت قوات الاحتلال حاجز المخيم أمام حركة المركبات والحافلات والمشاة، ومنعت الدخول الى المخيم أو الخروج منه، ولا يزال الشاب على الأرض.

19 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

هجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء، على قاعدة لجيش الاحتلال الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا

19 نوفمبر، 2024

جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي من لواء جولاني في المعارك الدائرة جنوبي لبنان

19 نوفمبر، 2024

طقس بارد اليوم الثلاثاء وغدًا وسط هطول مطري شمالي المملكة، والأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

19 نوفمبر، 2024

كتائب القسام تبث، اليوم الاثنين، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات وآليات العدو شرق مخيم البريج في غزة/ شاهدوا

18 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى