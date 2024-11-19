جنود العدو يطلقون النار على شاب عند حاجز مخيم شعفاط، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو

القدس – أطلق جنود الاحتلال ، اليوم الثلاثاء، النار باتجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس..

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي “انه تم إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن”.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص باتجاه أحد الشبان خلال سيره عند حاجز مخيم شعفاط في القدس، وبعد وقوعه أرضا وعدم قدرته على التحرك أحاطه جنود الاحتلال ووجهوا أسلحتهم عليه.

وقد اغلقت قوات الاحتلال حاجز المخيم أمام حركة المركبات والحافلات والمشاة، ومنعت الدخول الى المخيم أو الخروج منه، ولا يزال الشاب على الأرض.