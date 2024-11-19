استشهاد الشبان رائد حنايشة وأنور سباعنة وسليمان طزازعة، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش العدو خلال اشتباكات في جنين/ فيديو

جنين – استشهد ثلاثة شبان، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وبحسب الهيئة العامة للشؤون المدنية، فإن الشهداء الثلاثة هم: رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، أنور نضال توفيق سباعنة (25 عاماً)، سليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاماً).

كما أحرقت قوات الاحتلال منزلاً بالقرب من جامع الانصار في مخيم جنين، واندلعت النار من داخله، وسط منع طواقم الدفاع المدني للوصول اليه واخماد الحريق.

وقد حاصرت قوات خاصة اسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، فيما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 8 ساعات، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة في عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلاً تحصن فيه عدد من الشبان، واطلق الرصاص الحي باتجاههم، قبل وصول تعزيزات عسكرية للقرية وأطلق قذائف صاروخية محمولة على الكتف “إنيرجا” تجاه المنزل.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة مستمرة وسط أصوات تكبيرات من داخل المنزل المحاصر بين قباطية ومثلث الشهداء جنوب جنين.

وفي السياق ذاته؛ كانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم، بتصدي المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من محوري فتحة مقيبلة وحاجز الجلمة، ترافقها 4 جرافات D9 .

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية في الشارع العسكري ومحيط دوار البطيخة في مدينة جنين.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في مآذن مساجد جنين ومخيمها مع بدء توغل قوات الاحتلال باتجاه المدينة، وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال أثناء مرورها من شارع الناصرة ودوار الجلبوني، وسمع دوي تفجير عبوات ناسفة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة في مخيم جنين، وعبوات أخرى على دوار يحيى عياش وسط مدينة جنين.

وبدورها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.