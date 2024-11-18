كتائب القسام تبث، اليوم الاثنين، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات وآليات العدو شرق مخيم البريج في غزة/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وتظهر المشاهد قيام مقاتلو القسام بتوجيه ضربات بالأسلحة الصاروخية المضادة للدورع، صوب جرافات وآليات توغلت شرق المخيم المذكور، قبل أن تجبرها المقاومة على الانسحاب.

واستخدمت “القسام” مضادات دورع من نوع “الياسين 105″، و أخرى من طراز “RBG” خلال تصديها لقوات الاحتلال.

وفي بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، قالت “القسام”، إنها تمكنت “من قنص 5 جنود صهاينة في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع”.

وأعلن جيش الاحتلال امس الأحد، عن مقتل أحد جنوده في معركة شمال قطاع غزة، بعد أن طالته رصاصة قناص فلسطيني، فيما قالت مصادر إعلامية عبرية، إن جنديين آخرين قتلا خلال معارك ضارية.

وقال “الجيش” في بيان له، إن الجندي القتيل من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير، لكنه لم يذكر تفاصيل حول ظروف مقتله، غير أن مواقع عبرية قالت إن القتيل سقط برصاص قناص جنوب مدينة غزة.

في سياق متصل، قالت مواقع عبرية، إن جنديين آخرين قتلا، في “حدث أمني” وقع امس الأحد شمال غزة، واستهدف جنودا من الكتيبة واللواء ذاته. دون تفاصيل.

ويعتقد ان الحادث مرتبط بعمليات تنفذها المقاومة شمال قطاع غزة، حيث أصدرت “كتائب القسام”، و”سرايا القدس” الأحد، بيانات عسكرية عن استهداف مواقع وقوات للاحتلال في جباليا وبيت لاهيا.

وأعلنت كتائب القسام، السبت، عن قنصها جنديا إسرائيليا بعملية مشتركة مع فصيل فلسطيني “مقاوم” وذلك جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان: “قنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح المسلح لحركة الأحرار الفلسطينية) جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.