المقاومة تتصدى بالرصاص والعبوات الناسفة، فجر اليوم الاثنين، لقوات العدو في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس/ فيديو

نابلس- المركز الفلسطيني للإعلام

تصدت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين، لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقد تمكن مقاومون من تفجير عبوات ناسفة بآليات الآليات، كما خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوة المقتحمة.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة تفجير مقاومين عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية بالقرب من صرح الشهداء داخل مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت قرب مخيم بلاطة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة.

ورافقت قوات الاحتلال مركبات عسكرية وجرافة، انطلاقاً من حاجز حوارة العسكري، وتمركزت قرب الاتصالات ودخلة القطاوي بالمنطقة الشرقية.

وتعمدت قوات الاحتلال تدمير ممتلكات المواطنين في مخيم بلاطة وتخريب البنية التحتية.

وتتعرض مدينة نابلس والمنطقة الشرقية بشكل خاص لاقتحامات شبة يومية من قوات الاحتلال، يتخللها اشتباكات ومواجهات واعتقالات تطال عدداً من الشبان.