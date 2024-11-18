“القسام” تبث، اليوم الاثنين، مشاهد لالتحام مقاتليها مع قوات العدو بشارع المحكمة وحي القصاصيب في جباليا/ شاهدوا

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة في شارع المحكمة وحي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

وقد وثقت كتائب القسام مرحلة إعداد الخطة والتجهيز للإغارة، ومرحلة تجهيز المقاتلين للعملية، إلى جانب رصد ومتابعة تحرك الجنود الإسرائيليين داخل المبنى المستهدف.

وتضمنت المشاهد عملية قنص لأحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال في حي القصاصيب، واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة الدخان.

وشملت المشاهد استهداف منزل آخر يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة “TBC”، إلى جانب استهداف ذات المنزل بقذيفة TBC بعد وصول قوة النجدة.

وقد وثقت “القسام” آثار الدمار بعد إخلاء قتلى وجرحى الاحتلال، إلى جانب “بدلة” الضابط الذي تم قنصه ملطخة بالدماء، وداس أحد المقاتلين بقدميه على علم للاحتلال الإسرائيلي كان موجودا في المنزل.

وفي وقت سابق اليوم، بثت الكتائب مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة . (تفاصيل هذا الخبر في زاوية مختارات)