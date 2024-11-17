كتائب القسام تبث اليوم الأحد مشاهد لاستهداف آليات العدو وقنص احد جنوده في محاور التوغل بقطاع غزة/ شاهدوا

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لاستهداف ناقلة جند وجرافة “D9” إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105″، قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بيان آخر، أعلنت “القسام” استهداف جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفتي “تاندوم” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” وجرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” شرق مخيم البريج.

وأشار الكتائب إلى أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي، وإصابته إصابة مباشرة في منطقة “الخزندار” شمال غرب مدينة غزة.

فقد بثت الكتائب اليوم الأحد مشاهد من استهداف وقنص جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة.

وقالت القسام إن عملية استهداف وقنص قوات الاحتلال جرت في إحدى البنايات السكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غربي غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف أحد مقاتلي القسام جنديا إسرائيليا كان متحصنا بإحدى الغرف بقذيفة مضادة للأفراد.

وأظهرت المشاهد أيضا عملية رصد دقيقة لأحد جنود الاحتلال ثم قنصه وسقوطه أرضا على الفور.

ويأتي بث المشاهد تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير وإصابة جندي ثانٍ بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.