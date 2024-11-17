جيش العدو يعلن مقتل رقيبين خلال المواجهات مع رجال المقاومة في شمال غزة وجنوب لبنان

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

اعترف الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل أحد جنوده خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان له، بمقتل الرقيب أول احتياط عيدان كينان – لواء كفير، 21 عاماً ،من “رمات جان” في معركة بشمال قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء امس السبت، عن مقتل الرقيب أوري نيكونوفيتش الذي سقط خلال مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيانه، ان أوري نيسانوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو في الأصل من القدس، قد خدم كمقاتل في الكتيبة 13 من لواء جولاني. وقد قتل خلال العمليات العسكرية في مواجهة حزب الله بالقطاع الجنوبي اللبناني.