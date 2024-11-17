جيش العدو يعلن، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح خطيرة في الحادث نفسه الذي قتل فيه ضابط وجندي.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث الذي قتل فيه الضابط والجندي وقع في جباليا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت الصحيفة بسقوط قتلى من وحدة “لوتار” الإسرائيلية في كمين نصبته لهم كتائب القسام في جباليا عندما كانت الوحدة الإسرائيلية تحاول بدورها نصب كمين لمقاتلين فلسطينيين.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت في وقت سابق اليوم عن “حدث أمني صعب” جديد في قطاع غزة، في إشارة إلى تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح.

ويأتي الإعلان عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين بعد يوم من مصرع عسكري آخر برصاص قناص من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في منطقة الخزندار شمال غرب غزة.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم إن 27 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا شمالي القطاع منذ بدء العملية البرية الأخيرة للجيش الإسرائيلي في جباليا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأيام الماضية، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفصائل فلسطينية أخرى عن عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

من ناحية أخرى، تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمالي القطاع ووسطه.

وأعلنت فصائل المقاومة اليوم الأحد استهداف ما لا يقل عن 6 آليات عسكرية للاحتلال في محاور القتال.