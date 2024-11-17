الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يلغي زيارته إلى أذربيجان، بسبب حظر تركيا عبور طائرته من أجوائها

نقل موقع كاليبر عن وزارة خارجية أذربيجان أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ألغى زيارته لمؤتمر المناخ بسبب حظر تركيا عبور طائرته من أجوائها.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ما ذكره الموقع الأذري وقالت إن تركيا رفضت السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي بالمرور في أجوائها، ما تسبب في إلغاء زيارته إلى أذربيجان.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن السلطات التركية رفضت السماح لطائرة هرتسوغ المرور في أجوائها في طريق الذهاب إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ.

ولم يصدر عن أنقرة أو تل أبيب تأكيد رسمي لما أورده الموقع أو الصحيفة الإسرائيلية.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إلغاء زيارته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ “لأسباب أمنية”.

وجاء في بيان نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني: “في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس (هرتسوغ)، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ (كوب 29)”.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفها “بالدواعي الأمنية”، غير أن الغضب يتصاعد ضد إسرائيل على خلفية حربها الدموية المستمرة على قطاع غزة قبل أن تتوسع لتشمل لبنان.

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان الدولة المجاورة لإيران قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.

ولم يذكر بيان مكتب هرتسوغ الموعد الذي كان مقررا للزيارة الملغاة.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29″، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.