كتائب القسام تنشر، اليوم السبت، مشاهد استهداف وتفجير 7 آليات للعدو في جباليا وعملية قنص جندي بمدينة غزة/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد لمعارك مع جيش الاحتلال تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبدأ المقطع بأحد مقاتلي القسام وهو يقول “رغم إصابتي إلا أنني أحمل عبوتي وأتجه نحو العدو بإذن الله.. نحو دباباته” ليرد عليه آخر “ربنا يكرمك إن شاء الله ويوفقك”.

وتابع المقاتل الذي تم إخفاء ملامحه “سنقول كما قال شيخنا.. ضع عنقي على السكين ألهب أضلعي لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني”.

وأظهرت المشاهد بعدها قيامه برصد دبابة ميركافا بشارع العجارمة في المخيم ووضع عبوة العمل الفدائي عليها من مسافة صفر، قبل انسحابه سريعا وتفجيرها.

كما تضمنت المشاهد استهداف جرافة دي 9 بقذيفة الياسين 105 في ذات المكان بعد تفجير الدبابة، ورغم الدخان الكثيف أظهر المشهد إصابة الجرافة إصابة مباشرة

وتضمنت المشاهد كذلك جرافتين كذلك أحدها في شارع السكة بقذيفة الياسين، والثانية تم استهدافها ليلا قرب مدرسة شادية أبو غزالة بالمخيم وإصابتها إصابة مباشرة.

وضمن مشاهد المقطع، مشهد استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين في شارع العجارمة، حيث أظهر المشهد انفجارا كبيرا وصعود دخان كبير من مكان الاستهداف.

كما شمل المقطع استهداف دبابتي ميركافا إحداها شرق مفترق الصفطاوي والثانية قرب مدرسة الفاخورة.

وانتهت المشاهد بإظهار رشاش إم ايه جي تم اغتنامه بعد استهداف إحدى الدبابات واعتلاء مقاتلي القسام عليها والإجهاز على طاقمها حسب العبارات الشارحة في المقطع.

كما أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، أنها تمكنت -بالاشتراك مع كتائب الأنصار- من قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت الكتائب ايضا أنها قصفت مستوطنة سديروت في غلاف غزة برشقة صاروخية، وقد تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنها المرة الثالثة -خلال الأسبوع الجاري- التي يتم فيها إطلاق صواريخ من شمالي القطاع باتجاه غلاف غزة.

ومؤخرا، تزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.