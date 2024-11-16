الجهاد الإسلامي تزف القائدين عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى بعدوان إسرائيلي على دمشق

دمشق – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استشهاد كل من القائدين: عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، ورسمي يوسف أبو عيسى مسؤول العلاقات العربية في الحركة.

وقالت الحركة في بيان لها: “تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد كل من: القائد المجاهد الكبير الشهيد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، القيادي البارز ، (مواليد العام 1945)، والقيادي البارز المجاهد الشهيد رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، مسؤول العلاقات العربية (مواليد العام 1972)”.

وأوضحت أنهما “استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة في العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، وتم إخراج جثمانيهما الطاهرين فجر اليوم السبت، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض”.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن “غدر العدو وإجرامه لن يزيدنا إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة حتى إفشال أهداف العدو ودحر الاحتلال عن أرضنا”.