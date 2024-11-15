كتائب القسام تنفذ، اليوم الجمعة، سلسلة عمليات ضد قوات العدو في محاور التوغل بجباليا وبيت لاهيا ومحور نتساريم/ شاهدوا

نفذت كتائب القسام، اليوم الجمعة، سلسلة عمليات استهدفت خلالها قوات الاحتلال في محاور التوغل شمال قطاع غزة، لا سيما جباليا، وبيت لاهيا ومحور نتساريم جنوب حي الزيتون.

ونشرت “القسام” تسجيلا مصورا لاستهداف آليات الاحتلال في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويظهر في التسجيل تدمير جرافة عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا في محاور التوغل بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع.

وفي بيان آخر، قالت القسام، إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود من المسافة صفر في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما تمكنت “القسام” من استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب دوار “تل الذهب” ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي مخيم جباليا، أعلنت الكتائب أنها دمرت دبابة من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

إلى ذلك قصفت كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل قوات الاحتلال المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ “107”.

ولاحقا أعلنت كتائب القسام أنها قنصت جنديًا إسرائيليا في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهتها، قالت سرايا القدس في بيان عسكري، إنها دمرت “آلية عسكرية صهيونية من نوع ميركافاه بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا”.

وأضافت أنها قصفت -بالاشتراك مع كتائب المجاهدين- مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

وأكدت سرايا القدس -كذلك- أنها قصفت مربض المدفعية في موقع فجة العسكري برشقة صاروخية.

وفي المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 9 جنود خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن 7 منهم أصيبوا في جبهة لبنان واثنين في غزة.

وأضاف أن 794 ضابطا وجنديا قتلوا، كما أصيب 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الله أكبـــــر .. اضرب 🔻 كتائب القســــــام تعرض مشاهد من استهداف آليات العدو في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/OuwevUtDpz — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) November 15, 2024