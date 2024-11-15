بسبب تدهور حالتهم الصحية.. نقل نشطاء أردنيين مضربين عن الطعام تضامناً مع غزة للمستشفى/ فيديو

عمّان – المركز الفلسطيني للإعلام

تم اليوم الجمعة نقل نشطاء أردنيون مضربون عن الطعام تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبين بكسر الحصار عن القطاع، لليوم الرابع عشر على التوالي إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

ويواصل عشرات الناشطين الأردنيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 14 على التوالي، وذلك لمطالبة الحكومة الأردنية بممارسة ما يلزم من ضغوط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدا مناطق شمالي القطاع.

وأكد منظمو الحملة في تصريحات إعلامية منتصف الأسبوع، أن حالة المضربين الصحية تراجعت بشكل ملحوظ بعد 14 يوما من الامتناع عن الطعام، مشددين على تمسّكهم بمواصلة الإضراب لحين تحقيق أهدافه بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة.

وقال المشاركون أنهم لجأوا للإضراب عن الطعام بعدما شعروا بعدم استجابة الحكومة الأردنية لجميع الفعاليات الاحتجاجية التي شاركوا فيها من أجل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإنها الحصار وحرب التجويع التي يتعرّض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من عام.

وعبّر المشاركون عن أملهم بأن تستمع الجهات الرسمية لمطلبهم الذي يمثّل مطلبا للشعب الأردني كلّه، مؤكدين أن كسر الحصار هو أمر قابل للتحقيق، وأنهم يؤمنون بقدرة الأردن وقادته السياسيون على فرض كسر الحصار.

وبدأ نحو (70-80) شابا وناشطا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 1 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وذلك لمطالبة الحكومة الأردنية بإيقاف عمل المنافذ الحدودية مع الاحتلال لحين كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار المشاركون إلى أنهم نظّموا وقفة منذ بداية فعاليات الإضراب أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقاموا بتسليم المركز رسالة تتضمن مطالبهم بكسر الحصار عن غزة وتوفير حماية لحقّهم بالتجمّع والاضراب عن الطعام، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

فجر اليوم تم نقل مضربين عن الطعام للمستشفى بداية من اليوم تم الإعلان عن مقرات دائمة للإضراب

لاستقبال الأفواج الجديدة للمضربين والمتضامنين والإعلام ومتطوعي الرعاية الطبية للذكور في مقر جمعية مناهضة الصهيونية

للإناث في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي #تغطية_صحفية pic.twitter.com/htxhhPMjn4 — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) November 14, 2024