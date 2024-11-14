طلاب الجامعة الهاشمية (حكومية) يعتصمون، اليوم الخميس، لإلغاء عقوبات بحق زملاء لهم تضامنوا مع غزة

عمان – قدس برس

طالب عشرات الطلبة في الجامعة الهاشمية (حكومية) بمحافظة الزرقاء شرق الأردن، إدارة جامعتهم بالتراجع عن عقوبة الإنذارات التي تم تحريرها بحق 16 طالباً على خلفية مشاركتهم في وقفات تضامنية مع قطاع غزة.

ونفذ طلبة الجامعة، اليوم الخميس، وقفةً احتجاجيةً صامتةً أمام مبنى رئاسة الجامعة.

وقد رفع الطلبة لافتات تحمل شعارات تعبر عن استيائهم من العقوبات، ورفضهم لها، مؤكدين فيها أن “دعم غزة شرف وعزة وليس جريمة”، وأن “دعم غزة دعم للموقف الأردني”.

كما حمل الطلبة شعارات تعبر عن شعورهم “بالفجوة بين الشعارات المنشورة عن العمل الحزبي في الجامعات وما بين التطبيق على أرض الواقع”، كما وصف الطلبة عقوبات الإنذار بأنها “عار” وبأن “القضية الفلسطينية هي شرف الأمة”.

وعبر الطلبة عن أسفهم لعدم استجابة رئاسة الجامعة للمخاطبات التي قاموا بتوجيهها الأسبوع السابق للمطالبة بإعادة النظر بهذه العقوبات.

وكانت الجامعة الهاشمية قد أقرت عقوبات الإنذار الأول والمزدوج لأكثر من 16 طالباً في الجامعة؛ بدعوى مشاركتهم في فعالية تضامنية مع قطاع غزة دون أخذ موافقة مسبقة.

وفي سياق متصل، تقدمت جامعة العلوم الإسلامية بطلب لاستئناف حكم قضائي ألغى قراراً للجامعة بفصل عدد من الطلاب على خلفية فعالية تضامنية مع غزة.

ويأتي طلب الاستئناف بعد ما يقارب الشهر على صدور قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الجامعة.

وكانت المحكمة الإدارية ألغت قرار “الفصل النهائي” الذي أصدرته جامعة “العلوم الإسلامية” (حكومية) بحق ثلاثة من الطلبة على إثر صلاة الغائب على شُھَـداءِ أهلنا في غَـزةَ.