حضور واسع لغزة وفلسطين لدى انطلاق فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي/ فيديو

تصدرت القضية الفلسطينية، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، حيث اتشح العديد من الفنانين بالكوفية وأعلام فلسطين، كما بدأ حفل الافتتاح على أنغام “أنا دمي فلسطيني”.

فقد انطلقت مساء امس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصرح رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بأنه تقررت إقامتها هذا العام رغم استمرار الحرب ومعاناة الفلسطينيين، لإبراز قضيتهم وتسليط الضوء عليها، على غرار ما حدث في مهرجانات عالمية.

وفي كلمته في افتتاح المهرجان اليوم، قال فهمي، إنه “على مدار سنوات طويلة كانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي قضية مصر، وقضية كل إنسان يحارب من أجل معاني العدل والإنصاف والحرية والكرامة”.

وأكد بصفته رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي، أنه يعبر عن التضامن مع فلسطين المحتلة، مضيفا أنه “عند الحديث عن فلسطين لا نستطيع أن ننسى إخواننا في لبنان، ونعبر عن تضامننا معهم”.

واختار المهرجان، الفيلم الفلسطيني “أحلام عابرة” ليكون فيلم الافتتاح، والفيلم صُورت أحداثه في بيت لحم بفلسطين المحتلة، ويأخذ المشاهد في رحلة إلى مدن فلسطينية مختلفة مثل بيت لحم والقدس القديمة وحيفا ومخيم للاجئين في الضفة الغربية.

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كل عام بالسلام الجمهوري لمصر، وفي افتتاحه اليوم، أعقب السلامَ الجمهوري صعودُ فرقة استعراضات فلسطينية من قطاع غزة إلى المسرح لتقديم عروضها على أنغام أغنية “أنا دمي فلسطيني”، واتشح المسرح بالكوفية وعلم فلسطين الذي ظهر على الشاشات.

وقبل أيام من انطلاق المهرجان، قال الفنان حسين فهمي، إنه تم رفض عروض الرعاية من أي شركة موجودة على قائمة المقاطعة التي وضعتها الشعوب العربية، كموقف تجاه هذه الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأوضح أنه تقرر إقامة الدورة هذا العام، رغم استمرار أسباب تأجيلها العام الماضي، لإبراز صوت القضية الفلسطينية، بعد ما شاهده من تناول للقضايا السياسية في مهرجانات عالمية مثل برلين وفينيسيا.