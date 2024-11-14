بعد مصرع 6 جنود صهاينة.. الكشف عن تفاصيل “معركة شرسة من مسافة صفر” خاضها أشاوس حزب الله بإحدى قرى جنوب لبنان

كشف موقع “واينت” العبري، اليوم الخميس، تفاصيل التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 6 جنود امس الأربعاء في اشتباك مباشر من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان.

ولفت “واينت” إلى أن الجنود الستة قتلوا صباح الأربعاء في مواجهة مع مقاتلي حزب الله في قرية بجنوب لبنان، وأصيب جندي آخر في القوة بجروح متوسطة.

وبحسب الموقع، فقد دخلت قوة من لواء غولاني إلى إحدى المناطق الحدودية جنوب لبنان بغية تمشيطها عقب قصفها بالغارات الجوية.

وعقب دخول القوة قرابة الساعة العاشرة من صباح الأربعاء تعرضت لكمين، عندما خرج مسلحو حزب الله من فتحة نفق تحت الأرض، وأطلقوا النار من مسافة قريبة جدا على جنود الجيش الإسرائيلي.

وأظهر التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله خرجوا من نفق قتالي تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول مقاتلي مشاة الجيش الإسرائيلي.

وقال التحقيق إن معركة شرسة من مسافة قريبة نشبت في أحد المباني، وقتل على إثرها واحد على الأقل من مقاتلي حزب الله. واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات حتى تمت السيطرة على المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل النقيب إيتاي ماركويتز (22 عاما)، الرقيب شريعة ألبويم (21 عاما). الرقيب درور تشين (20 عاما)، والرقيب نير جوفار (20 عاما)، والرقيب يتسحاق سيغرون (21 عاما)، والرقيب يوآف دانيال (19 عاما)، من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 793.

المصدر: واينت