مؤيد بشدة لنتنياهو ومتزوج من أردنية.. مايكل والتز هو مستشار الأمن القومي الأمريكي المرجح تعيينه/ فيديو

رجحت وسائل إعلام تعيين مايكل والتز النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من “الصقور” أيضا، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب اختار النائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

وبحسب الإعلامي المصري المعروف حافظ المرازي فوالتز متزوج من أردنية أمريكية تدعى جوليا نشيوات، وكانت مستشارة للأمن الداخلي لترامب.

في المقابل وبحسب المرازي فإن والتز من أكثر المناصرين لحكومة نتنياهو، وكان ينتقد تهديد بايدن بوقف مد السلاح لـ”إسرائيل” إن دخلت رفح.

ويضيف المرازي في حسابه على “إكس”: “يرى والتز بضرورة ترك “إسرائيل” تُنهي تماما حماس. كما أنه من أشد خصوم إيران وضد سياسات أوباما وبايدن تجاهها، ويرى أن على الإدارة الأمريكية أن تدعم دائما نتنياهو لأنه يعرف جيدا خصوم “إسرائيل” وكيفية التعامل معهم!”.

يبلغ والتز من العمر 50 عاماً، وهو أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة الأمريكية، وخدم في أفغانستان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا أيضا.

ويعتبر أحد المؤيدين لترامب في السنوات الأخيرة، ودائماً ما تتطابق مواقفه وأفكاره مع مواقف وأفكار الرئيس المنتخب.

كما أنه أحد أعضاء فريق عمل الصين في مجلس النواب الأمريكي.

يذكر أن منصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأمريكية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.

ووظيفة المستشار التنسيق بين وكالات الأمن القومي العليا في الولايات المتحدة، وتقديم تقارير للرئيس الأمريكي وتنفيذ سياساته.