كتائب القسام تنشر مقطع مصور يوثق الاشتباكات مع جيش العدو في محاور التوغل وسط مخيم جباليا/ شاهدوا

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقطع مصور جديد يوثق الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقد أظهر المقطع الذي كشفت عنه كتائب القسام، اليوم الأربعاء، دون توضيح تاريخ التصوير قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا، ومن ثم تحرك عناصر القسام من أجل استهدافها.

وتضمن المقطع عنوان “كمائن الموت” ورصد آليات إسرائيلية والتجهيز لاستهدافها بمختلف أنواع القذائف والعبوات المتفجرة.

وقد نجحت كتائب القسام في تفجير عبوة جانبية بدبابة من نوع “ميركافا” الإسرائيلية قرب منطقة تعرف باسم “مفترق البراوي”، ومن ثم تم استهداف طاقم صيانة بعبوة “سجيل” المضادة للأفراد.

واختتم المقطع بمشاهد لتفجير ناقلة جند بعبوة شواظ أرضية قرب “مفترق البراوي” أيضا.

وامس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام عن إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، إثر كمين نصبته لهم بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة، قائلة إنها “فجرت منزلا بحي القصاصيب في جباليا بعبوة شديدة الانفجار فور دخول 10 جنود إسرائيليين إليه عصر الاثنين”.

وتزامن إعلان هذا الاستهداف، مع إقرار جيش الاحتلال أمس بمقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت كتائب القسام إنها أوقعتهم في كمين أم لا.

وأعلنت “القسام”، في عدد من البيانات المنفصلة، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود في محاور القتال بمحافظة شمال غزة.