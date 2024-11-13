طالب بعدم تركه والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادته.. سرايا القدس تنشر رسالةً لأحد الأسرى/ فيديو

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، رسالة مصورة بعنوان “الرسالة 01” لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، مطالباً بعدم تركه والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادته.

وظهر في الفيديو أسير للاحتلال يُدعى الكسندر توربانوف (28 عاماً)، وقال فيه إنّه منذ عام وهو موجود في الأسر لدى الجهاد الإسلامي.

وأضاف الكسندر: “سنة من نقص الطعام والشراب والكهرباء، بالإضافة إلى نقص الاحتياجات الأساسية من صابون وشامبو، مما تسبب بمعاناته من مشاكل جلدية لم تكون موجودة من قبل”.

وطالب الإسرائيليين أن يتذكروا الأسرى عندما يأكلون ويشربون شيئاً، قائلاً: “نحن الأسرى لم نحظ بمثل فرصتكم بالتمتع في الطعام والشراب الذي تأكلوه وتشربوه”، مشيراً إلى أنه عندما يتم إغلاق المعبر، في محاولة للتضييق على الفلسطينيين داخل غزة، من المفترض التفكير في الأسرى، لأنه حينما يتم تضييق على الفلسطينيين يتم التضييق أيضاً على الأسرى”.

كذلك، قال إن “سنة كاملة وحياته تتعرض للخطر بسبب العمليات العسكرية التي من المفترض أنها لتحررنا”، لافتاً إلى أن “مجاهدي الجهاد الإسلامي حافظوا على حياتي عدة مرات لكي لا أتعرض للموت”.

وفي ذات السياق، أكد أن “مجاهدي الجهاد الإسلامي جزء منهم أُصيب، وجزء آخر تعرض للموت وهم يحاولون الحفاظ على حياتي”.

وشدد على أن حياته تتعرض للخطر بشكلٍ يومي، وأن العمليات العسكرية لإطلاق سراحه التي اختارها نتنياهو، هي “التي ستؤدي في النهاية إلى موته”.

وتابع: “بدأت أخاف من الجيش، أنا خائف من اللحظة التي قد يصل الجيش إليّ، أو اللحظة التي سيقصفون فيها مكان تواجدي”، لافتاً إلى أن عدد كبير من الأسرى قتلوا في هذه الحرب، في المقابل هناك عدد ضئيل جداً تم تحريرهم بواسطة العمليات العسكرية، وأن عملية وقف إطلاق النار الأولى، كانت أفضل مرحلة.

ووجه كلامه للإسرائيليين، قائلاً: “وضعي صعب وحياتي اليومية سيئة جداً، واليوم الحكومة بعد سنة من الحرب في غزة، اتجهت إلى لبنان، لكي يتم نسياننا ويتم دفننا في باطن الأرض”.

كما طالب الإسرائيليين بمواصلة التظاهرات وتأجيجها، وإغلاق الشوارع، بالإضافة إلى ضرورة البدء بإضرابات شاملة”.

وأنهى رسالته بالتعبير عن شوقه لعائلته وأصدقائه وحياته، وعن رغبته بالعودة إلى منزله سالم وبصحة جيدة، مؤكداً أن هذا الشيء ممكن فقط من خلال تفعيل الضغط على الحكومة.