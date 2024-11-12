كتائب القسام توثق، اليوم الثلاثاء، عملية استهداف آليات للعدو في جباليا، نفذها مقاتل في الستين من العمر/ شاهدوا

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لاستهداف مقاتليها لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال أحد مقاتلي القسام في بداية مقطع الفيديو: “نحن هنا في الصفوف الأولى بمعسكر جباليا، وبصحبة هذا الحاج، الذي اقترب عمره من الستين عاما، والذي رفض عيش الذل والهوان، وطلب الجهاد في سبيل الله، وسيكرمه الله”.

وتابع قائلا: “سنثخن في هذا العدو، الذي يستقوي على الأطفال والنساء، ويرتكب المجازر يوما تلو الآخر، وبعون الله سنريكم من جحيم معسكر جباليا (..)، بركة يا حج ربنا يخليلنا إياك”.

وفي بيان سابق، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة العمل الفدائي، وجرافة “دي9” عسكرية بقذيفة “تاندوم” في محيط مسجد الياسين بحي تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وذكرت “القسام” في بيان آخر، أن مقاتليها تمكنوا من “تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل خمسة من الضباط والجنود، في ضربات للمقاومة شمال قطاع غزة، الذي يشهد حصارا خانقا ومجازر واسعة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن أربعة جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، قتلوا في بيت لاهيا المحاصرة شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة معاريف، إلى أن الجنود لقوا حتفهم بعد دخولهم إلى أحد المباني في بيت لاهيا، واستهدافهم بقذيفة مضادة للدروع وإصابتهم بصورة مباشرة.

وسبق الإعلان عن مقتل الجنود بساعات، إعلان الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد في وحدة لوتار، وهي وحدة خاصة داخل جيش الاحتلال مختصة بـ”مكافحة الإرهاب”.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرائد احتياط إيتمار ليفين فريدمان (34 عاما)، قائد فريق في وحدة “لوتار” الخاصة التابعة لفرقة “إيدوم” قتل بمعركة شمال قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وفرقة “إيدوم” أو الفرقة “80” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم تأسيسها بمهمة رئيسية تتمثل في حماية المنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وبمقتل الضابط الإسرائيلي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش إلى 787 ضابطا وجنديا منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 369 منذ بدء الغزو البري لقطاع غزة في الـ27 من الشهر نفسه، وفق معطيات رسمية للجيش الإسرائيلي.