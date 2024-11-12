قتيلان صهيونيان في نهاريا بصواريخ حزب الله، اليوم الثلاثاء، وتعطيل العمل بمطار بن غوريون شرقي تل أبيب/ فيديو

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء سقوط صاروخ في نهاريا الساحلية،

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدن حيفا وعكا ونهاريا وتل أبيب ومناطق الجليل الأعلى شمالا؛ جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان مما دفع السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من “الأهداف الجوية المشبوهة” أطلقت من لبنان.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها، في حين ذكر الجيش أنه اعترض 3 صواريخ عبرت من لبنان في منطقة الوسط.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن العمل بمطار بن غوريون شرقي تل أبيب تعطل لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة الصواريخ من لبنان.

وأوردت صحيفة يسرائيل هيوم بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا الساحلية، وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط الصاروخ على المبنى وتصاعد أعمدة الدخان ونيران منه، قبل أن تعلن السلطات مقتل شخصين في المدينة.

كما أفادت الصحيفة بسقوط صواريخ في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها.

هجمات لحزب الله

بدوره أعلن حزب الله الثلاثاء، استهداف 3 مستوطنات شمال إسرائيل بصواريخ، والتصدي لمسيرتين وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وعبر سلسلة بيانات على منصة تلغرام، قال حزب الله إنه هاجم بصليات صاروخية مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون.

وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين من نوع “هرمز 450” وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان مساء الثلاثاء إنه قصف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية.