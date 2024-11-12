إصابة جنديين صهيونيين في عملية دهس بسيارة يقودها فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ولاذ بالفرار/ فيديو

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، مساء امس الاثنين، بعد تعرضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزا عسكريا جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه خلال عملية قامت بها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم “اخترقت مركبة فلسطينية حاجزا ونفذت عملية دهس”.

وأضاف الجيش أن المركبة لاذت بالفرار، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الحادثة، بينما تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى موقع العملية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين”.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب.

وقد قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، في حين طعن مستوطنون فلسطينيا قرب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بآليات عسكرية مدينتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة، وأطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين.

وفي الخضر جنوبي بيت لحم، تستمر قوات الاحتلال بحصار البلدة، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة.

وتأتي العملية في حين يصعد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

متابعة اخبارية | اللحظات الأولى بعد دعس مركبة فلسطينية لجنديين من جيش الاحتلال قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم. pic.twitter.com/y12UOQnKl6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2024