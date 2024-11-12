إصابة جنديين صهيونيين في عملية دهس بسيارة يقودها فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ولاذ بالفرار/ فيديو

12 نوفمبر، 2024

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، مساء امس الاثنين، بعد تعرضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزا عسكريا جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه خلال عملية قامت بها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم “اخترقت مركبة فلسطينية حاجزا ونفذت عملية دهس”.

وأضاف الجيش أن المركبة لاذت بالفرار، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الحادثة، بينما تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى موقع العملية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين”.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب.

وقد قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، في حين طعن مستوطنون فلسطينيا قرب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بآليات عسكرية مدينتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة، وأطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين.

وفي الخضر جنوبي بيت لحم، تستمر قوات الاحتلال بحصار البلدة، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة.

وتأتي العملية في حين يصعد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

12 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، عن مصرع خمسة جنود صهاينة وضابط برتبة رائد في معارك شمالي قطاع غزة

11 نوفمبر، 2024

وفقاً لـ”الأخبار” اللبنانية.. «مناورة» مُنسَّقة بين مصر وقطر تستهدف الضغط على قادة حماس بتهديدهم بالإبعاد عن الدوحة

11 نوفمبر، 2024

مجلة “بوليتيكو” الأمريكية: العرب في ديربورن/ ميشيغان يشعرون بالرضا لانتقامهم من خيانة بايدن وهاريس لهم ولغزة

11 نوفمبر، 2024

فظاعة.. الصهيونية تسيطر على المحكمة الجنائية الدولية وتلفق تهمة لكريم خان، لأنه طالب باعتقال نتنياهو وغالانت

11 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى