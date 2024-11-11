جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، عن مصرع خمسة جنود صهاينة وضابط برتبة رائد في معارك شمالي قطاع غزة

أفادت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 جنود وإصابة سادس بجروح خطيرة، جراء صاروخ مضاد للدروع في معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مصرع الرائد (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاما وهو قائد فريق في وحدة إيلات لوتار في لواء “أدوم”.

وقال الجيش أنه قتل بصاروخ مضاد للدبابات في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن “هذا ما سمح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشره”.

في السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “تاندوم” في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن “إسرائيل” حربًا على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل “إسرائيل” حربها، رغم قرار من مجلس الأمن الدوليبوقفها فورا، وأوامرمحكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال ” إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

ومن جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط من وحدة لوتار خلال معركة شمال قطاع غزة.