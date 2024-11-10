نوري المالكي (قاتل صدام حسين) يُحذّر من نشاط خلايا حزب البعث العربي، ويدعو الحكومة والأجهزة الأمنية العراقية لملاحقتها

بغداد – دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم امس السبت، الى حماية الأوضاع الداخلية في العراق من التطورات الإقليمية والتي من الممكن أن تلقي بظلها على الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، محذرا في الوقت ذاته من نشاط خلايا حزب البعث المحظور.

وقال المالكي في كلمة متلفزة: “يجب الإلتفات بحذر وبقوة لنشاط خلايا البعث المجرم التي تمثل أدوات لأعداء العراق الذين يتحركون ويخربون”، داعيا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى ملاحقة خلايا البعث، والشعب مراقبة العراقي تحركاتهم.

وقال ان العراق في هذه الدائرة من التحديات التي تشهدها المنطقة والتطورات والاحتمالات بين امرين، الاول: ان العراق ليست دولة هامشية وانما دولة السياسية في المنطقة ويجب ألا يغيب عن افاق هذا الصراع وتحدياته او يغير بإرادة خارجية، والثاني أن يتوجه العراق بشكل مركز لحماية الأوضاع الداخلية من التطورات التي تحصل وتلقي بظلالها على الوضع الامني والاستقرار السياسي الداخلي.

وشدد على انه “يجب ان تحصل سيطرة على الأمن الوطني، ويساهم العراق في الوقت نفسه باستقرار الوضع الأمني في المنطقة”، مردفا بالقول، إن: الذي يهدد أمننا قطعا هو الإرهاب ومن يقف خلف هذه المجاميع المجرمة، وثانيا ضعف العملية السياسية ومحاولة اختراقها وتفجير ازمات داخلية تستهدف بنية الدولة وامنها واستقرارها.

كما حثّ المالكي “الحكومة والقوى السياسية أن يأخذوا دورهم وواجباتهم لكي يكون العراق على قدر من الموقف الوطني القوي الناضج”.

وقال أيضا: ينبغي الإستعداد لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الإهتمام بالقوات المسلحة في الداخلية والدفاع، منوهاالى أنه “من الأهمية تعزيز العمليات الأمنية لملاحقة بؤر الإرهاب والخلايا النائمة لمنع استغلالها لمن يريد إرباك العملية السياسية”.