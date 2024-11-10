فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الأردنية تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة

عمان 10 تشرين الثاني (بترا) – قرر مجلس التعليم العالي، فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية غير صحيحة (مزورة).

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس استند في قراره إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية أكدت فيه أنه بناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص، تبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).

وبناءً على ذلك فقد خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية طالباً منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها.

وأكد مجلس التعليم العالي، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، كما شدّد على أنه لن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.