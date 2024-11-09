ملامح الانهيار الشامل داخل إسرائيل‎

اعتمدت حكومة الكيان الإسرائيلي على الجانب الإعلامي، لاعتقادها بتأثيره المباشر، على العامل النفسي في المجتمعات، التي تنتمي ‏للدول المطبعة، او تلك التي تتبنى موقف الحياد، تجاه تهور الكيان ضد شعوب المنطقة‎. ‎

كان هذا ما يتعلق بالألية الصهيونية، وكيفية مناغمتها للدول “الحليفة”، أما سلوكها في الحرب المباشرة، مع خصومها في الساحتين ‏الفلسطينية واللبنانية، فقد فاق كل التصورات، وتجاوز جميع القوانين والأعراف الدولية، وتعدى الخطوط المعروفة لقواعد الاشتباك، ‏ولعل الحديث عن مصاديق لهذا الوصف سيكون مضيعة للوقت، بعد أن إعتاد سكان المعمورة على مشاهدة الصور المأساوية، لشعب ‏محاصر برا، ويتلقى حمم النيران من الجو، ويمنع عنه الغذاء والدواء، وتمنع فرق الإسعاف من انتشال جثث الأطفال، من بين ركام ‏الدور المهدمة، وسط صمت مخزي، من المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات التي ترفع شعارات حقوق الإنسان!‏

تعتقد حكومة الاحتلال أن إصرارها، على إدامة الواقع الدموي، سيجعل العالم منشغلا، بمتابعة ما يجري في جبهات القتال، ويحلل ‏مألات الوضع التفاوضي، ومدى قدرة أطراف النزاع، على كسب الرهان، وتأثيرات الحرب على الإنتخابات الأمريكية، وغيرها من ‏القضايا ذات التأثر المباشر على ما يجري في الشرق الأوسط‎.‎

هذا التصور التي تعتقده حكومة الكيان، لا يمكنه التغطية على ما يجري في الأراضي المحتلة، ويتخلل كواليس الواقع السياسي ‏والاجتماعي لهذا الكيان، خصوصا بعد المواقف والتصريحات، التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، لشخصيات حكومية سابقة ‏وإعلاميين، ونخب سياسية واجتماعية، رافضة لإطالة أمد الحرب‎.‎

يمكن اجمال المواقف، التي عكسها هذا الحراك في الداخل الاسرائيلي، على النحو الآتي:

أولا_ ‎يعتقد غالبية الإسرائيليون، ان موافقة نتنياهو على الصفقة الجزئية، والمتعلقة بإفراج جزئي عن الرهائن، كانت ثمنا لبقاءه في ‏السلطة‎.‎

‎ ‎ثانيا_ الاعتقاد السائد بأن نهاية الحرب، ستفضي لتغيير في الواقع السياسي داخل الكيان، لذا يتعمد نتنياهو اطالة أمد الحرب قدر ‏المستطاع، للحيلولة دون حصول هذا التغيير، الذي سيبدأ به اولا‎.‎

‎ ‎ثالثا_ تنامي الشعور العكسي لدى نخب يهودية، بأن رئيس حكومة الكيان يتعمد استغفالهم، بعدم اطلاع الشارع الاسرائيلي، على حقيقة ‏ما يجري، وخصوصا في جبهة القتال اللبنانية‎.‎

‎ ‎رابعا_مصطلح القيادة السامة، اصبح متداولا بين تلك الاوساط، في إشارة لخطوات الكنيسيت، ودعمه لحكومة نتنياهو، والتي ستفضي ‏لنهاية الحركة الصهيونية كلها ربما..‏

‎ ‎خامسا_ اتهامات مباشرة وصريحة للحكومة، بعدم معرفتها بكيفية الوصول، لآلية معتبرة لإنهاء الحرب، والتشكيك أصلا بمصداقية ‏رغبتها في إنهاءها‎.‎

‎ ‎سادسا_ مواقف حكومة الكيان، ولدت الشعور لدى مواطني الداخل الاسرائيلي، بخسارتهم لانسانيتهم وفقدانهم لهويتهم كبشر، وكشعب ‏يمثل الديانة اليهودية‎.‎

‎ ‎سابعا _ تنامي تولد قناعة، تتجه للترسخ لدى غالبية في الداخل الاسرائيلي، بضرورة نهاية الاحتلال لبعض الأراضي العربية، لانه ‏المدخل الوحيد للشعور بالأمن، والذي فقدوه طيلة عقود، وان استمرار الاحتلال ينافي القيم الديمقراطية، التي يدعيها صناع القرار ‏هناك‎.‎

‎ ‎ثامنا_ تزايد القلق لدى مختلف الاوساط الإسرائيلية، بقرب نهاية الحلم الصهيوني، المتمثل بقيام دولة ذات هوية محددة، قوامها اليهودية ‏الديمقراطية‎.‎

تاسعا_ ‎ ‎اعتراف غالبية مواطني الداخل الاسرائيلي، بأحقية “بعض” المطالب الفلسطينية، وضرورة منح حرية ما لعرب فلسطين، والتي ‏كافح من أجلها كثيرا، لأن هؤلاء يعتقدون ان الفلسطينين، سيواصلهم القتال حتى ينالوا تلك الحقوق‎.‎

عاشرا_‎ ‎الاعتراف الصريح عند عدد لا يستهان به، داخل مجتمع الكيان، بأن الأرض للشعب الفلسطيني “بشكل ونسبة ما” ولن يشعر ‏الاسرائيلي، بالأمن دون ان تقسم الارض بين الطرفين، بطريقة ما‎.‎

رغم أن كل تلك المؤشرات، هي أمور وملامح قد تبدوا طبيعية لتغير الواقع الإجتماعي، عندما يمر بحروب او احداث مزلزلة، لكنها ‏أيضا تؤشر لبداية انهيار، منظومة كيان بني على عنصرية وفكر منحرف، وأسس قسرا وتحت قوة قاهرة وظلم وتعدي، وليس بشكل ‏طبيعي كما هو المعتاد في تشكل الدول.. وهذه علامة خطيرة يخافها مؤسسوا الكيان ودعموه، وحتى أشد المنظرين له فكريا وعقائديا.‏

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