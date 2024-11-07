العدو يعترف، اليوم الخميس، بمقتل جندي في لبنان ومستوطن بالجليل الغربي، وإصابة خطيرة لثالث في شمال قطاع غزة

7 نوفمبر، 2024

قتل جندي إسرائيلي ضمن عمليات العدوان التي ينفذها جيش الاحتلال على جنوب لبنان، بينما أصيب آخر بنيران المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب أرييل سوسنوف (20 عاما) وهو جندي في كتيبة الهندسة 605 في اللواء المدرع 188، في القتال في لبنان.

وجرى الإعلان أيضا عن مقتل المستوطن سيون ساد البالغ من العمر 18 عاما من “كفر مسريك” في سقوط صاروخ بالقرب من “كيبوتس” (تجمع استيطاني) في الجليل الغربي.

وفي غزة، أعلن المتحدث أن “أحد المقاتلين من كتيبة نحشون 90 في لواء كفير (دخل اللواء غزة حديثا) أصيب بجروح خطيرة أثناء القتال في شمال قطاع غزة وتم نقله إلى المستشفى”.
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وذكر أن قوات لواء كفير بدأت العمل في منطقة بيت لاهيا مؤخرا، وأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت أكثر من 110 أهداف لحزب الله في لبنان وحركة حماس في لبنان وقطاع غزة.

واعتبر أنه “منذ اندلاع الحرب قُتل 781 عنصرا من الجيش أثناء المعارك

يذكر أنه خلال نهاية الأسبوع، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين في معارك في جباليا، وقد خدم الجنديان في كتيبة شاكيد ضمن لواء غفعاتي.

7 نوفمبر، 2024

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